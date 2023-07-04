Донецк, 5 июля, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что число пострадавших от удара ВСУ вечером 4 июля по Макеевке увеличилось до 25 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Противник нанёс ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. Взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка», — написал в своём Telegram-канале Пушилин.

По обновленным данным известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребёнка: девочка двух лет девяти месяцев и мальчик семи лет.

Как сообщало ИА Регнум, в Макеевке после атаки 4 июля киевских боевиков местные власти сообщили о многочисленных разрушениях, раненых и погибших.

В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, административных зданий, социальных учреждений.

Пациентов поврежденной обстрелом больницы в Макеевке эвакуируют в другие медучреждения. Особенно разрушен хирургический корпус городской больницы №2.

Всего восемь медицинских организаций и одно общежитие медколледжа повреждены в Макеевке.