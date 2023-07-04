Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Восемь медицинских организаций и одно общежитие медицинского колледжа повреждены в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований, сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

Телеграм-канал ДНР Онлайн Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки

«В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа», — уточнил он.

Информация по пострадавшим от обстрелов ВСУ уточняется, добавил Гарцев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 июля звуки взрыва большой мощности услышали жители Донецка и Макеевки. В результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, социальных учреждений. Пациентов поврежденной обстрелом больницы эвакуируют в другие медучреждения.

По словам депутата Народного совета ДНР Александра Камышова, от обстрела горбольницы №2 в Макеевке повреждены хирургическое и реанимационное отделения больницы, много пострадавших, в том числе тяжелораненых.