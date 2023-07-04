Восемь медучреждений пострадали в результате обстрела ВСУ Макеевки
Минздрав ДНР: в Макеевке ВСУ повредили восемь медорганизаций и общежитие медколледжа
Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Восемь медицинских организаций и одно общежитие медицинского колледжа повреждены в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований, сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.
«В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа», — уточнил он.
Информация по пострадавшим от обстрелов ВСУ уточняется, добавил Гарцев.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 июля звуки взрыва большой мощности услышали жители Донецка и Макеевки. В результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, социальных учреждений. Пациентов поврежденной обстрелом больницы эвакуируют в другие медучреждения.
По словам депутата Народного совета ДНР Александра Камышова, от обстрела горбольницы №2 в Макеевке повреждены хирургическое и реанимационное отделения больницы, много пострадавших, в том числе тяжелораненых.