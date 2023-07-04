Девочка из Дербента поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
Девочка из Дербента рассказала о впечатлениях от встречи с президентом Путиным в Кремле
Москва, 5 июля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Восьмилетняя девочка из Дербента Раисат Акипова и её родители рассказали о впечатлениях, которые остались у них после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле 4 июля.
В разговоре с корреспондентом «Известий» девочка сказала, что ей очень понравилась экскурсия по Кремлю. В процессе общения они обменялись с президентом памятными подарками.
Раисат из рук Путина получила букет цветов и книгу «Московский Кремль» с автографом, а также тарелки и чашки. Девочка вручила президенту на удачу серебряную подкову от табачинских мастеров.
По словам школьницы, она думала, что видео с ней, которое мама выложила в соцсети, не принесёт такого результата. Но в итоге ей всё же удалось увидеть Владимира Путина и пообщаться с ним.
Отец девочки Ахмет Акипов сказал, что они с супругой сильно волновались перед встречей с президентом, но вскоре почувствовали себя комфортно.
«Я понял, что это очень простой человек, которого не нужно ни бояться, ни стесняться. И можно с ним поговорить просто по душам, потом мы пошли выпить чая, и вот там я, можно сказать, даже не давал говорить президенту, я говорил сам. Просто почувствовал себя комфортно и поговорили по душам», — сказал мужчина, добавив, что очень рад, что мечта дочери исполнилась.
Семья заверила, что для них этот день «очень-очень значимый», эмоциональный.
Глава семьи поблагодарил всех, кто помог ему осуществить мечту дочери, и лично Владимира Путина за такое отношение к людям. Их приняли в Кремле замечательно, и их семья надолго запомнит эту поездку.
Как сообщало ИА Регнум, 28 июня российский лидер находился в Дербенте, где посетил мечеть Джума и провёл совещание, посвящённое развитию внутреннего туризма в России. После Путин, несмотря на действующий вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим, вышел пообщаться к людям в Дербенте.
«Сначала ребёнок стоял в первых рядах, но потом понабежало огромное количество народа, и девочка оказалась далеко. За толпой людей президента она так и не увидела», ― рассказал Ахмет Акипов, отметив, что ребёнок очень расстроился и проплакал несколько часов.