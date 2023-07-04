Москва, 5 июля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Восьмилетняя девочка из Дербента Раисат Акипова и её родители рассказали о впечатлениях, которые остались у них после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле 4 июля.

kremlin.ru Восьмилетняя девочка из Дербента Раисат Акипова с Владимиром Путиным в Кремле

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817554" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Девочка из Дербента поделилась впечатлениями от встречи с Путиным

В разговоре с корреспондентом «Известий» девочка сказала, что ей очень понравилась экскурсия по Кремлю. В процессе общения они обменялись с президентом памятными подарками.

Раисат из рук Путина получила букет цветов и книгу «Московский Кремль» с автографом, а также тарелки и чашки. Девочка вручила президенту на удачу серебряную подкову от табачинских мастеров.

По словам школьницы, она думала, что видео с ней, которое мама выложила в соцсети, не принесёт такого результата. Но в итоге ей всё же удалось увидеть Владимира Путина и пообщаться с ним.

Отец девочки Ахмет Акипов сказал, что они с супругой сильно волновались перед встречей с президентом, но вскоре почувствовали себя комфортно.

«Я понял, что это очень простой человек, которого не нужно ни бояться, ни стесняться. И можно с ним поговорить просто по душам, потом мы пошли выпить чая, и вот там я, можно сказать, даже не давал говорить президенту, я говорил сам. Просто почувствовал себя комфортно и поговорили по душам», — сказал мужчина, добавив, что очень рад, что мечта дочери исполнилась.

Семья заверила, что для них этот день «очень-очень значимый», эмоциональный.

Глава семьи поблагодарил всех, кто помог ему осуществить мечту дочери, и лично Владимира Путина за такое отношение к людям. Их приняли в Кремле замечательно, и их семья надолго запомнит эту поездку.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня российский лидер находился в Дербенте, где посетил мечеть Джума и провёл совещание, посвящённое развитию внутреннего туризма в России. После Путин, несмотря на действующий вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим, вышел пообщаться к людям в Дербенте.

«Сначала ребёнок стоял в первых рядах, но потом понабежало огромное количество народа, и девочка оказалась далеко. За толпой людей президента она так и не увидела», ― рассказал Ахмет Акипов, отметив, что ребёнок очень расстроился и проплакал несколько часов.