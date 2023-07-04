Белгород, 5 июля, 2023, 00:22 — ИА Регнум. В Белгородской области начались работы по восстановлению пострадавшей от украинских обстрелов инфраструктуры, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе заседания Генерального совета «Единой России» с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«У нас пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный. Более 1200 квартир и домов требуют ремонта. Общий объём предварительно — 5 млрд рублей на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд рублей на восстановление социальных учреждений», — констатировал Гладков.

Глава Белгородской области отметил, что до 1 августа стоит задача восстановить повреждённые контуры и крыши зданий, до декабря — полностью восстановить жильё и вернуть в него людей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об освобождении от занимаемой должности заместителя главы региона Константина Полежаева. Причиной этому послужило систематическое невыполнение своих обязанностей Полежаевым, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.