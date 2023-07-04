В Макеевке от удара ВСУ фиксируют многочисленные разрушения
Власти сообщили о разрушенных домах, зданиях, погибших и раненых после обстрела Макеевки ВСУ
Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В Макеевке после атаки 4 июля киевских боевиков местные власти сообщили о многочисленных разрушениях, раненых и погибших. Об обстановке в городе рассказал в соцсетях мэр Владислав Ключаров.
Так, в результате обстрела Червоногвардейского района зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, социальных учреждений.
Пациентов поврежденной обстрелом больницы в Макеевке эвакуируют в другие медучреждения. Особенно разрушен хирургический корпус городской больницы №2.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 июля звуки взрыва большой мощности услышали жители Донецка и Макеевки. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрелов пострадали восемь человек, ещё двое погибли при обстреле Петровского района Донецка. От ударов ВСУ повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские войска открыли огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Жителей призвали максимально ограничить передвижение по улицам. По предварительным данным, удар произведён из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.