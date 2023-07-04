Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В Макеевке после атаки 4 июля киевских боевиков местные власти сообщили о многочисленных разрушениях, раненых и погибших. Об обстановке в городе рассказал в соцсетях мэр Владислав Ключаров.

Телеграм-канал ДНР Онлайн Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки. Архив

Так, в результате обстрела Червоногвардейского района зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, социальных учреждений.

Пациентов поврежденной обстрелом больницы в Макеевке эвакуируют в другие медучреждения. Особенно разрушен хирургический корпус городской больницы №2.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817552" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Макеевке от удара ВСУ фиксируют многочисленные разрушения

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 июля звуки взрыва большой мощности услышали жители Донецка и Макеевки. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрелов пострадали восемь человек, ещё двое погибли при обстреле Петровского района Донецка. От ударов ВСУ повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские войска открыли огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Жителей призвали максимально ограничить передвижение по улицам. По предварительным данным, удар произведён из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.