Белгород, 4 июля, 2023, 23:55 — ИА Регнум. В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил 4 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум Работа ПВО

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система противовоздушной обороны. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля солдаты ВСУ обстреляли село Кукуевка в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады, один автомобиль получил ущерб.

Украинская армия дважды в течение дня 2 июля обстреляла село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Никто в результате этой атаки не пострадал. Повреждены заборы и здания в некоторых домах.