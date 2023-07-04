Киев, 4 июля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Киев должен подписать мирное соглашение с Россией, тем самым выйти из-под удара, а весь груз ответственности переложить на страны НАТО. Такой совет нынешнему руководству Украины он дал в своём блоге на YouTube.

Соскин предложил для заключения мирного договора использовать столицу Болгарии.

«Подпишите соглашение о прекращении огня. Во всяком случае, мы прекратим терять наших ребят. А дальше для нас всё будет хорошо, а для всех остальных — плохо. Вот тогда для НАТО начнется весёлая жизнь», — заявил экс-советник.

По словам Олега Соскина, заключение перемирия даст возможность перераспределить геополитическую нагрузку на страны Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить ВСУ ради невыполнимой цели по захвату Крыма, считает Соскин. При этом у Зеленского очень тяжёлая ситуация, поскольку ВСУ очень слабо продвигаются, а Запад обманул его с членством в НАТО, и украинцы всё меньше хотят вступать в его армию.

Также Олег Соскин посоветовал жителям Украины летом уехать из страны, так как осенью ожидается обострение конфликта с Россией.

«Ничего хорошего не будет. Лето быстро пробежит — осень страшная будет», — предупредил бывший помощник Кучмы.