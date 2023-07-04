Макеевка, ДНР, 4 июля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В Макеевке в результате украинского обстрела повреждено здание больницы, подтвердили 4 июля в экстренных службах ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что были попадания рядом с больницей. Предварительно, есть раненые среди мирных жителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817548" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Больница Макеевки получила повреждения в результате удара ВСУ

Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов разместил кадры последствий обстрела горбольницы №2 в Макеевке. По его словам, повреждены хирургическое и реанимационное отделения больницы, много пострадавших, в том числе тяжелораненых.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 июля звуки взрыва большой мощности услышали жители Донецка и Макеевки. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрелов пострадали восемь человек, ещё двое погибли при обстреле Петровского района Донецка. От ударов ВСУ повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.