Богородск, Нижегородская область, 4 июля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. В городе Богородске Нижегородской области разыскивают неизвестных, которые подожгли отдел судебных приставов, сообщает Telegram-канал Нижний №1.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 4 июля. В отдел судебных приставов бросили пять коктейлей Молотова. В кабинете после этого начался пожар, площадь которого составила 12 кв. метров. Было эвакуировано 10 человек. Правоохранители ищут поджигателя.

В управлении МВД по Нижегородской области пояснили, что инцидент произошёл в ночь на вторник на улице Ленина. В качестве причины пожара усматривается поджог. Возгорание произошло через окно в помещении на первом этаже пятиэтажного кирпичного строения, где расположены офисные помещения.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня чиновница из Владимира Жанна Романовская в камуфляжной одежде подъехала на машине к зданию военкомата и бросила в него три бутылки с коктейлем Молотова. Ворота загорелись, но их быстро потушили полицейские. Суд отправил женщину в СИЗО. По предварительной информации, к совершению противоправных действий 55-летнюю чиновницу подтолкнули мошенники. Они выманили у неё более 3 млн рублей, которые она занимала у знакомых и коллег. За поджог военкомата злоумышленники обещали всё вернуть.