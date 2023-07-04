Украина, 4 июля, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Минздрав Украины после заявления советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа о планируемой атаке на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) киевскими боевиками дал в Telegram-канале рекомендации для населения на случай взрыва на станции.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

В минздраве рекомендовали жителям быть готовыми при взрыве к возможной эвакуации и следовать инструкциям от властей.

Обязательно нужно подготовить и взять с собой «тревожный чемоданчик» с документами, маской или респиратором, влажными салфетками, одеждой и обувью, а также минимально необходимый запас воды и пищи.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе, заявил 4 июля Карчаа. Украина также намерена ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Власти Украины отключили Днепровскую линию электропередачи, питавшую электричеством Запорожскую АЭС.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит теракт на ЗАЭС. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Не исключил развития такого сценария и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, цель такой провокации — добиться полной изоляции России от мирового сообщества.