Донецк, 4 июля, 2023, 22:28 — ИА Регнум. В Донецке и Макеевке в результате обстрелов пострадали восемь человек, ещё двое погибли, сообщил 4 июля временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

Двое мирных жителей погибли при обстреле Петровского района Донецка, уточнил врио главы ДНР.

«Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

От ударов ВСУ повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 июля звуки взрыва большой мощности услышали жители Донецка и Макеевки. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские войска открыли огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Жителей призвали максимально ограничить передвижение по улицам. По предварительным данным, удар произведён из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.