Вашингтон, 4 июля, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил РИА Новости заместитель генсека Фархан Хак.

Иван Шилов ИА Ренум

«Генеральный секретарь не звонил президенту Зеленскому», — заверил Хак 4 июля, имея ввиду звонил ли Гутерреш Зеленскому или какому-либо другому представителю в Киеве с просьбой не совершать провокаций на Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы имеющем место намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах Украины, заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС.

В ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Об этом 4 июля заявил советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа. Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.