Донецк, 4 июля, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Звуки взрыва большой мощности услышали жители Донецка и Макеевки вечером 4 июля, сообщают очевидцы.

Небо над городами окрасилось в огненный шар. Звуки взрыва были слышны даже на окраинах населённых пунктов.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские войска открыли огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Жителей призвали максимально ограничить передвижение по улицам.

По предварительным данным, удар произведён из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Очевидцы взрыва в Макеевке рассказали, что по жилому району города было выпущено более 15 ракет. Снесло крышу многоквартирного дома, выбиты окна.

Ранее ИА Регнум передавало, 4 июля ВСУ уже дважды обстреливали Макеевку и Донецк, выпустив 35 снарядов натовского калибра. Обстрелы зафиксированы в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки.

В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины Петровского района Донецка погибли два мирных жителя. Также ранения получила одна женщина.