Донецк, 4 июля, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) начали формировать реестр бесхозного имущества, в частности, долгостроев, для их дальнейшего включения в экономику республики, сообщил 4 июля председатель правительства республики Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Виды Донецка

«Провёл сегодня рабочее совещание по бесхозяйному имуществу. Его на территории республики немало. Прежде всего, так называемый недострой», — написал он.

Солнцев отметил, что работа предстоит большая, не на один год. «Стартуем с двух девятиэтажек — на Листопрокатчиков и Багратиона. На их достройку уже выделены 250 млн рублей Минстроем РФ», — уточнил он.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в новых регионах власти намерены завершить строительство недостроенного жилья, оно имеется в ДНР и ЛНР. При этом планируется использовать опыт, накопленный в России при реализации программы по достройке жилья для обманутых дольщиков.

Также Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина рассказал, что за первое полугодие 2023 года в новых регионах России приведено в порядок более 260 км дорог, в первом полугодии было построено 20 многоквартирных домов, восстановлено ещё более 2000, отремонтировано более 150 социальных объектов и более 1000 объектов ЖКХ.