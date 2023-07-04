Грозный, 4 июля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. В Чечне детская смертность снизилась в 3,5 раза за десять лет. Об этом 4 июля сообщил министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов в своём Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС

Он рассказал о заседании коллегии минздрава Чечни, на котором обсуждались вопросы, касающиеся в том числе оказания медицинской помощи детям.

Отмечается, что в 2022 году показатель рождаемости в республике вырос на 3,5% по сравнению с 2021 годом.

«Была приведена динамика смертности детей, согласно которой с 2012 по 2022 год в Чеченской Республике удалось снизить детскую смертность в 3,5 раза. За 10 лет сохранена жизнь 617 детям в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе 612 детям в возрасте от 0 до 1 года», — написал Лорсанов.

Как передавало ИА Регнум, в марте заместитель председателя правительства Чечни Адам Алханов сообщил, что дочь главы республики Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, которая занимает пост заместителя руководителя секретариата главы ЧР, назначена куратором сферы здравоохранения региона.