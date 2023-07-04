Донецк, 4 июля, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке, уточнило 4 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:00 — населённый пункт Новоукраинка — населённый пункт Новопетриковка: выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

По Донецку в 19:25 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Затем в 20:30 было выпущено ещё пять снарядов того же калибра. В 20:45 по Донецку также выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские войска за пять минут выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки. Обстрелы были зафиксированы в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки.