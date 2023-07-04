Москва, 4 июля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. На заседании генерального совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев назвал нынешнее время жёстким и призвал членов партии не расслабляться.

Алексей Никольский/РИА Новости Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального совета «Единой России» в Москве

«Время, в котором мы с вами живем, — оно очень жёсткое. Я прошу никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать», — сказал Медведев.

Он отметил, несколько лет назад нельзя было представить, чтобы на заседании генсовета «Единой России» обсуждалось оказание помощи военнослужащим и жителям приграничных районов, пострадавшим от обстрелов.

Председатель партии также пожелал всем собравшимся успехов и поблагодарил их за работу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Медведев на заседании генсовета «Единой России» поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента РФ Владимира Путина и не допустил раскола общества. По его словам, продолжается работа по противостоянию внешнему давлению со стороны врагов и недружественных стран, а также по достижению всех целей спецоперации.