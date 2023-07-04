Ярославль, 4 июля, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Сторожевой корабль четвёртого ранга проект 03 050 «Гюйс», выпущенный по заказу Пограничной службы ФСБ России, спустили на воду, сообщила 4 июля пресс-служба правительства Ярославской области на своём сайте.

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«Кораблю присвоено наименование «Буревестник». Это шестой по счёту корабль производства рыбинского судостроительного завода «Вымпел», выполненный по заказу Пограничной службы ФСБ России», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора судостроительного завода «Вымпел» Владимира Катышева, после прохождения всех испытаний «Буревестник» будет защищать границы России вместе с другими катерами этого проекта, которые были построены на заводе.

Длина «Буревестника» составляет 30,8 м, ширина — 6,7 м, водоизмещение — 131 тонну. Корабль готов к автономному плаванию в течение 20 суток. Судно отличают высокая мореходность при сравнительно небольшом водоизмещении, высокая скорость хода, комфортные условия размещения экипажа, возможность оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Губернатор региона Михаил Евраев, в свою очередь, отметил, что продукция судостроительных предприятий Ярославской области «Вымпел», Ярославский судостроительный завод, «Паритет-Центр», Рыбинская верфь, «Верфь братьев Нобель» востребована и в оборонном, и в гражданском секторе далеко за пределами региона.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что специальная военная операция показала, что строить корабли надо не быстро, а немедленно, что уже делается.