Мадрид, 4 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» выкупил французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом 4 июля сообщил журналист Хесус Карлос Мартинес в Twitter.

По информации источника, сделка уже закрыта, и «Реал» заплатил за 24-летнего игрока €280 млн.

Это самый крупный трансфер за всю историю футбола. Ранее самым дорогим игроком был бразильский форвард Неймар, который в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года. В сезоне 2022/23 он провёл 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Мбаппе уведомил руководство ПСЖ, что не намерен продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона. В соглашении футболиста содержалась опция о возможности его продления ещё на один сезон, однако игрок не захотел ей воспользоваться.