Москва, 5 июля, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Московский разработчик и производитель решений для мониторинга здоровья начнёт выпуск комплексов для проведения выездных диспансеризаций. Комплексы уже прошли опытное тестирование и готовятся к серийному выпуску, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Комплекс для выездных диспансеризаций

«Сегодня в столице более 100 предприятий выпускают медизделия, в том числе для телемедицины. Так, компания ООО «Нобилис» разработала мобильный комплекс для проведения выездных диспансеризаций», — заявил Овчинский. Изделие весит около 20 килограммов и выполняет большинство функций для проведения медосмотров. Это позволяет проводить предрейсовое или предсменное обследование в любом удобном месте. «В год компания планирует выпускать не менее 100 комплексов, первые десять изделий заказчики получат осенью этого года», — добавил Овчинский.

В информационную базу комплексов будут загружены данные сотрудников, а также они оперативно смогут устанавливать личность обследуемого и снимать показания. Так, комплекс сможет определить температуру тела, рост, массу, артериальное и глазное давление, снимать ЭКГ, проводить спирометрию, а после заносить полученные данные в медицинскую информационную систему (МИС). Весь процесс полностью автоматизирован.

В ассортименте «Нобилис» на сегодняшний 10 видов комплексов для медицинских осмотров, их используют около 600 предприятий по всей стране. Компания с 2016 года занимается разработкой, производством и внедрением в различных отраслях современные технологии в сфере организации, контроля и совершенствования процесса проведения медосмотров.