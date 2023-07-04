Москва, 4 июля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. На заседании генерального совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента РФ Владимира Путина и не допустил раскола общества.

«Хотел бы начать заседание со слов благодарности тем, кто в весьма непростой период нашей истории решительно выступил в поддержку президента и Вооружённых сил России», — сказал Медведев.

Он отметил, что благодаря этому удалось не допустить раскола и дестабилизации общества, а у организаторов мятежа не осталось никаких шансов. «Провокация тех, кто затеял вооружённый мятеж, не удалась», — добавил он.

По словам Медведева, продолжается работа по противостоянию внешнему давлению со стороны врагов и недружественных стран, а также по достижению всех целей спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев заявил, что уровень поддержки президента России очень высок среди военнослужащих по контракту и добровольцев. Он подчеркнул, что попытка вооружённого мятежа никак не повлияла на отношение граждан к службе по контракту в зоне проведения спецоперации. Только за минувшую неделю около 10 тыс. человек заключили контракт с Вооружёнными силами РФ.