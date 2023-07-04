Москва, 4 июля, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила 4 июля пресс-служба прокуратуры столицы в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Из окна квартиры на четвёртом этаже дома по ул. Сивашской, оперевшись на москитную сетку, выпал малолетний ребёнок 2022 года рождения», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что мальчик 2022 года рождения доставлен в медицинское учреждение.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня звезда TikTok Арина Шальнова рассказала о трагедии, произошедшей в её семье ― умерла двухлетняя дочь блогера, которая ранее получила серьёзные травмы при падении с пятого этажа.

Девочка выпала из окна в конце мая и скончалась в свой день рождения 10 июня. «У неё был перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отёк мозга. Она лежала в коме, у неё была остановка сердца, её откачивали», ― сообщила Шальнова.

Врачи пытались спасти девочку, однако усилия медиков оказались безрезультатными.

Ранее трёхлетний мальчик выпал из окна балкона с высоты седьмого этажа на юге Москвы. От полученных травм ребёнок скончался на месте. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Известно, что мальчик во время инцидента находился в квартире с няней.