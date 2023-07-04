Грозный, 4 июля, 2023, 20:44 — ИА Регнум. По факту нападения в Ахматовском районе Грозного на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова проводится проверка, сообщила 4 июля пресс-служба МВД по Чеченской Республике на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

В настоящее время, уточнили в МВД, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля неизвестные избили в аэропорту журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прилетевших в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Пострадавших в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева доставили в Беслан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень серьёзным нападением». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила обращения в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру Чечни. А глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи со случившимся.