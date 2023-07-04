Москва, 4 июля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Дагестану выделят 5 млрд рублей на реконструкцию дорог, развитие туристических объектов и строительство спорткомплекса. Об этом президент России Владимир Путин сообщил 4 июля в ходе встречи с 8-летней Раисат из Дербента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин пригласил в Кремль девочку, которая расстроилась из-за того, что не смогла увидеть президента во время его визита в Дербент. Глава государства привёл Раисат в свой рабочий кабинет, оттуда они позвонили министру финансов Антону Силуанову.

Путин напомнил министру, что у республики Дагестан есть выпадающие доходы в размере нескольких миллиардов рублей. Денег не хватает на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Силуанов заверил, что деньги найдутся.

«Мы приняли решение о том, чтобы добавить пять миллиардов рублей», — сказал Силуанов.

«Спасибо, Антон Германович… Ты получила для Дагестана пять миллиардов рублей», — сказал Путин девочке и пригласил её пить чай.

Как сообщало ИА Регнум, ранее по Сети разошлось видео с рыдающей девочкой по имени Раисат. Она не смогла увидеть Путина в Дербенте и очень расстроилась. Президент 4 июля принял школьницу в Москве. Он подарил девочке и её маме цветы и лично провёл экскурсию, а также вместе с Раисат позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину.