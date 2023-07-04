Москва, 4 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе со школьницей из Дербента Райсат позвонили главе правительства Михаилу Мишустину.

Кадр из видео

«Это Райсат из Дербента приехала в гости, решила и с вами тоже поздороваться, выяснить, на рабочем месте вы находитесь или где-то разгуливаете», — сказал Путин по телефону.

Ранее сообщалось, что российский лидер принял в Москве школьницу из Дербента, которая разрыдалась из-за того, что не смогла увидеть президента во время его визита в город. Видео с плачущей школьницей быстро стало вирусным в соцсетях.

Владимир Путин лично принял девочку и её родителей в Кремле. На опубликованных кадрах видно, как ребёнок бежит к президенту и обнимает его. Он подарил Райсат и её маме цветы и лично провёл экскурсию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817519" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Школьница из Дербента дозвонилась Мишустину из кабинета Путина

Как передавало ИА Регнум, 28 июня во второй половине дня российский лидер находился в Дербенте, где посетил мечеть Джума и провёл совещание, посвящённое развитию внутреннего туризма в России. После Путин, несмотря на действующий вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим, вышел пообщаться к людям в Дербенте.

Президента приветствовало большое количество людей на площади города. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что решение встретиться с гражданами было принято лично президентом и Путин испытывает очень тёплые чувства к жителям Дагестана.