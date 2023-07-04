Москва, 4 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Украинские военные снова попытались совершить теракты с применением беспилотников в Москве и Московской области, без сомнения, не без помощи США и НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 4 июля на сайте МИД России.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, утром украинские неонацисты направили пять беспилотных летательных аппаратов к объектам гражданской инфраструктуры в Москве и Московской области. Одной из целей был крупный международный аэропорт. Работа российских средств ПВО и РЭБ сорвала эти планы. Четыре БПЛА были сбиты, один разбился после потери управления.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников», — подчеркнули в МИД.

Вашингтон и страны альянса продолжают поставлять Киеву оружие, в том числе беспилотники, обучают операторов дронов и передают ВСУ разведывательную информацию, необходимую для совершения такого рода преступлений, говорится в заявлении.

Таким образом, заявили в МИД, США и их сателлиты являются соучастниками киевского режима в подготовке и осуществлении терактов, причём эти теракты Киев совершает на деньги Запада и с использованием западного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 июля беспилотник самолётного типа упал на территории одного из военных объектов в районе Кубинки в Подмосковье. Разрушений и пострадавших не было. В Новой Москве, по данным Минобороны, были сбиты ещё четыре украинских БПЛА. Несколько авиарейсов, прибывавших во Внуково, перенаправили в другие аэропорты Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников актом терроризма Киева. Она призвала мировое сообщество осознать тот факт, что Британия, США и Франция, которые являются постоянными членами СБ ООН, финансируют террористический режим.