Москва, 4 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил о планах встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Во время встречи со школьницей из Дагестана, которую Путин пригласил в Кремль, глава государства позвонил Мишустину.

В конце разговора президент сказал: «До встречи, еще увидимся. Как гости уедут, я позвоню и сразу подъезжайте».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817517" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин сообщил о планах провести встречу с Мишустиным

Как сообщало ИА Регнум, Путин принял в Москве школьницу из Дербента Райсат, которая разрыдалась из-за того, что не смогла увидеть российского лидера во время его визита в город. На опубликованных кадрах видно, как ребёнок бежит к президенту и обнимает его. Путин подарил девочке и её маме цветы и лично провёл экскурсию.