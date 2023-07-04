Москва, 4 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В торговом центре «Филион» на западе Москвы автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки, сообщил 4 июля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным канала, за рулём была женщина, из легковушки её достали очевидцы.

Как стало известно «МК», пострадавшая, находившаяся за рулём машины, сообщила очевидцам, что её подрезал таксист. Женщина так сильно испугалась, что перепутала педали и нажала на газ. Её автомобиль проломил ограду яруса и упал со второго этажа.

Хотя в машине сработали подушки безопасности, водитель пострадала очень серьёзно. Она получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в Боткинскую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в июне на внутренней стороне 32-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария с участием легкового автомобиля и троих лосей.

В начале июня рабочие уронили на припаркованный автомобиль бетонную плиту и сбежали с места происшествия в подмосковном городе Котельники. Инцидент произошёл в ЖК «Белая Дача парк». По предварительной информации, двое мужчин неудачно перекинули бетонную плиту через забор так, что она упала на припаркованную иномарку. У автомобиля в результате удара плитой повреждён капот и сбит номерной знак. У соседнего автомобиля пострадали габаритные фонари. Рабочие подняли упавшую плиту, перебросили её обратно через забор и после этого быстро скрылись с места происшествия.