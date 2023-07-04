Москва, 4 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Гражданин РФ Наухацкий А. В. задержан сотрудниками ФСБ России по делу о государственной измене. Об этом 4 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Наухацкий А. В. задержан по делу о госизмене, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что ходатайство об избрании Наухацкому меры пресечения в виде ареста поступило в Лефортовский суд Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Пензенской области заподозрили в госизмене из-за передачи СБУ сведений об участниках специальной военной операции и их семьях. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Амурской области, родившегося во Львовской области. Как сообщили в ФСБ, мужчина финансировал ВСУ и провёл более десяти денежных переводов для покупки украинскими военными дронов-камикадзе, амуниции и техники для использования против российских войск в зоне спецоперации. Благовещенский городской суд арестовал мужчину и заключил под стражу на два месяца.