Москва, 4 июля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. За первое полугодие 2023 года в новых регионах России приведено в порядок более 260 км дорог, сообщил 4 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

«Сегодня на совещании у президента доложил о социально-экономическом развитии 4 новых регионов страны. Проводим большую комплексную работу», — написал он.

По словам вице-премьера, в первом полугодии было построено 20 многоквартирных домов, восстановлено ещё более 2000, отремонтировано более 150 социальных объектов и более 1000 объектов ЖКХ.

«Убеждён, что развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей невозможно без создания благоприятных условий для ведения бизнеса. Для этого создаем свободную экономическую зону. Уже поданы первые заявки на получение статуса участников СЭЗ», — добавил Хуснуллин.

Как передавало ИА Регнум, Министерство транспорта России планирует выделить в 2023 году почти 75 млрд рублей на ремонт 761 км автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений на них в новых регионах.

В мае Хуснуллин сообщал о подписании региональных программ социально-экономического развития новых регионов России. Реализация этих программ направлена на интеграцию субъектов в правовое, экономическое, культурное и образовательное пространство России к 2030 году. Программы также направлены на повышение уровня жизни граждан новых субъектов до среднероссийских показателей.