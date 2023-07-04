Москва, 4 июля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Решение членов альянса НАТО оставить на посту генсека Йенса Столтенберга было ожидаемым и свидетельствует не только о желании оставить всё, как есть в условиях мировой напряжённости, но и о кризисе внутри организации. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился в Twitter, что его полномочия продлили ещё на год — до 1 октября 2024 года. В своём заявлении он поблагодарил членов альянса за оказанное доверие и высоко оценил их решение. Полномочия Столтенберга, который занимает этот пост с октября 2014 года, продлеваются уже в четвёртый раз.

Политолог Шаповалов отметил, что, не смотря на оправдавшиеся ожидания, в практике НАТО впервые наблюдается прецедент с такой пролонгацией.

«Это было ожидаемо, по крайней мере последние недели. В какой-то момент намечалась интрига, рассматривалось несколько кандидатов на этот пост, они приезжали с официальными визитами в Вашингтон. Но потом стало очевидно, что в альянсе не готовы к переменам», — поделился мнением Шаповалов.

По мнению политолога, данная ситуация говорит о том, что сейчас, когда блок НАТО под руководством США руководит процессами на Украине и продолжает вести агрессивную внешнюю политику, альянсу удобнее оставить всё, как есть, а не смещать фокус внимания на нового кандидата. Кроме того, как отметил Шаповалов, пролонгирование полномочий Столтенберга указывает на назревший кризис внутри блока.

«По всей вероятности, нет единства в рядах НАТО о возможном преемнике Столтенберга. Нарушение установленной процедуры — ротации — это свидетельство кризиса, который назрел внутри НАТО. Значит, организация не может нормально функционировать, раз не может принять такое пустяковое решение», — отметил политолог.

По словам Шаповалова, сама должность генсека НАТО является формальной и символичной, так как нужно лишь озвучивать принятые альянсом решения и выступать от имени организации. Но, как заметил эксперт, даже такой выбор стал непосильным для членов Североатлантического альянса.

На вероятные разногласия внутри НАТО указал и политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Он напомнил, что в период выбора кандидатов на пост главы альянса столкнулись интересы Великобритании и Франции, которая отказалась поддерживать кандидатуру англичанина. Кроме того, по мнению Зудина, ещё одной причиной оставить Столтенберга на должности генсека стал продолжающийся конфликт на Украине, который НАТО ставит свои главным приоритетом в данное время.

«Поэтому решили отношения внутри альянса не ухудшать. И зачем чинить то, что не сломано? По крайней мере у Столтенберга для НАТО есть свои плюсы — выработанный кредит доверия и понятная предсказуемость в действиях. Он устраивает всех в Европе, а прежде всего — США», — пояснил Зудин.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заявил, что не стремится к тому, чтобы его полномочия продлили. Должность он занимает уже девять лет.

В конце июня в ряде СМИ стала появляться информация от дипломатических источников в НАТО, что полномочия Столтенберга на посту генсека могут продлить. В частности об этом писала норвежская газета Verdens Gang и портал Euractiv. Сообщалось, что такое решение ожидали из-за того, что в альянсе не было единого мнения о преемнике действующего генсека. Среди возможных преемников рассматривались такие кандидаты как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава испанского правительства Педро Санчес.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, для России не имеет значения, кто сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса.