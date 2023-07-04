Владивосток, 4 июля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Неизвестные изрезали флаги России, установленные на могилах участников СВО во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, вандалы повредили и обезобразили по меньшей мере 39 флагов на Морском кладбище. Российские флаги были установлены на аллее героев, где похоронены бойцы, погибшие в ходе СВО.

По факту надругательства над государственным флагом возбуждено уголовное дело (статья 329 УК РФ), сообщили в управлении МВД по Владивостоку. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили ряд исследований.

Полицейские устанавливают личности вандалов и принимают меры для их задержания.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Горловке (ДНР) местный житель разбил мемориал, посвящённый погибшим в результате обстрелов ВСУ жителям города. Вандала задержали правоохранители. Мэр Горловки Иван Приходько сравнил задержанного с укронацистами, которые стремятся лишить народа памяти.