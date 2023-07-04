Донецк, 4 июля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Петровского района Донецка погибли два мирных жителя, сообщил 4 июля мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан — мужчина и женщина», — написал он.

Мэр Донецка добавил, что также ранения получила одна женщина. По его словам, анкетные данные погибших и количество пострадавших уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 4 июля за пять минут выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки. Обстрелы зафиксированы в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки.

Также 4 июля ВСУ обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадал один мирный житель. По официальным данным, мужчина 1985 года рождения был ранен в микрорайоне Зорька. Также в результате обстрелов ВСУ зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.