Москва, 4 июля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. В ряды Вооружённых сил (ВС) России с 1 января по 4 июля 2023 года на службу по контракту принято более 185 тысяч человек, заявил 4 июля зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования российской армии контрактниками.

«Из них пребывающих в запасе около 109 тыс. человек и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту», — сказал Медведев.

По его словам, темпы набора контрактников в июне увеличились до 1400 человек в день, за последнюю неделю контракт с ВС РФ пописали почти 10 тысяч человек.

«Хочу специально отметить, что попытка вооружённого мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции», — сказал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин рассказал, что работа по набору контрактников в ВС России «идёт очень неплохо».

В Минобороны ранее отметили быстрый рост числа принимаемых на службу контрактников: за первые 10 дней июня были подписаны контракты с 13,5 тысячами человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период мая, и втрое больше, чем за аналогичный период апреля.