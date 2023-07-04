Москва, 4 июля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в спецоперации. Об этом он сказал 4 июля на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Медведев

«В различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции», — сказал Медведев.

По его словам, речь идёт об автомобилях, быстроходных катерах, гусеничной и иной технике. Он подчеркнул, что ВС РФ нуждаются в таких средствах, несмотря на то, что государство значительно нарастило темпы поставок вооружений.

Зампредседателя Совбеза отметил, что по различным формальным причинам конфискат не передаётся на нужды войск. Это решение должно быть принято на федеральном уровне, так как именно федеральные ведомства отвечают за реализацию конфискованных объектов.

Медведев предложил Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе и Росимуществу совместно с региональными властями в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники войскам.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытывает нехватку современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс выполнит все поставленные перед ним задачи. По словам российского лидера, ОПК развивается быстро, производство современных видов вооружения интенсивно наращивается.

Ранее глава государства поручил Минпромторгу увеличить выпуск оборонной продукции за счёт методов «бережливого производства». В мае министр обороны Сергей Шойгу поставил перед военными заводами задачи по дальнейшему наращиванию производства в рамках гособоронзаказа.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ОПК существенно нарастил производство для нужд спецоперации почти по всем позициям и продолжит его наращивать.