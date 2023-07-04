Москва, 4 июля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял в Москве школьницу из Дербента, которая разрыдалась из-за того, что не смогла увидеть российского лидера во время его визита в город.

Кадр из видео

Видео с плачущей школьницей быстро стало вирусным в соцсетях. Девочка на кадрах сетовала, что из-за толпы не смогла увидеть Путина.

Как сообщил корреспондент Павел Зарубин, 4 июля президент лично принял девочку и её родителей в Кремле. На опубликованных кадрах видно, как ребёнок бежит к президенту и обнимает его. Путин подарил Райсат и её маме цветы и лично провёл экскурсию.

«Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву — мне показали картинку, где ты плачешь. Я думал, понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но всё-таки твоя реакция меня расстроила», — сказал глава государства.

Как писало ИА Регнум, девочку зовут Райсат. Её родители рассказали, что школьница проплакала полвечера и успокоилась, только когда уснула. Как рассказал отец школьницы Ахмед Акипов, 28 июня, когда президент прибыл в Дагестан, он работал, а жена с дочерью пошли поприветствовать Владимира Путина.

«Сначала ребёнок стоял в первых рядах, но потом понабежало огромное количество народа, и девочка оказалась далеко. За толпой людей президента она так и не увидела», ― рассказал мужчина, отметив, что ребёнок очень расстроился и проплакал несколько часов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817507" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин встретился с девочкой, которая не смогла увидеть его в Дербенте

28 июня во второй половине дня российский лидер находился в Дербенте, где посетил мечеть Джума и провёл совещание, посвящённое развитию внутреннего туризма в России. После Путин, несмотря на действующий вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим, вышел пообщаться к людям в Дербенте. Президента приветствовало большое количество людей на площади города. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что решение встретиться с гражданами было принято лично президентом и Путин испытывает очень тёплые чувства к жителям Дагестана.