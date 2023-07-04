Москва, 4 июля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Уровень поддержки президента России Владимира Путина очень высок среди военнослужащих по контракту и добровольцев. Они готовы защищать Родину, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 4 июля на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

Медведев подчеркнул, что недавняя попытка вооружённого мятежа никак не повлияла на отношение граждан к службе по контракту в зоне проведения спецоперации. Только за минувшую неделю около 10 тыс. человек заключили контракт с Вооружёнными силами России.

«Контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев предложил принять меры, чтобы оперативно передать российским войскам конфискованную у браконьеров технику. Он сообщил также, что с 1 января по 4 июля 2023 года на службу по контракту принято более 185 тыс. человек. При этом в июне темпы набора выросли до 1400 человек в день.