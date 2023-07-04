Киев, 4 июля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. В связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС Украина усиливает позиции на границе с Белоруссией личным составом и техникой. Об этом 4 июля заявил командующий украинскими объединёнными силами Сергей Наев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы как личным составом, так и боевой техникой», — написал Наев.

По его словам, на границе в круглосуточном режиме строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется линия обороны.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит теракт на ЗАЭС. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил в беседе с ИА Регнум, что заявлений о возможном ударе по Запорожской АЭС уже слишком много, чтобы различные иностранные СМИ не начали об этом писать, но желание президента Украины Владимира Зеленского демонизировать Россию постоянно подкрепляется его действиями, что замечают и в других странах, поэтому зарубежные журналисты допускают покушение киевского режима на ЗАЭС.