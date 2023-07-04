Москва, 4 июля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Энергетический сбой после аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в Казахстане не повлиял на транзит российской нефти в Китай, сообщил 4 июля официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Наталия Федосенко/ТАСС

«Энергосбой никак не сказался на транзите российской нефти через Казахстан в КНР», — цитирует его ТАСС.

Также энергетический сбой не повлиял на транзит казахстанской нефти по маршрутам порт Махачкала — Новороссийск и Атырау — Самара с последующей транспортировкой по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт.

Ранее СМИ сообщали, что Казахстан столкнулся с проблемой нехватки нефти для поставок европейским партнёрам через трубопровод «Дружба». Чтобы удовлетворить запросы европейских стран и заместить выпавшие объёмы из России, Астана «изо всех сил» пытается найти достаточное количество сырой нефти.