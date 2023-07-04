Ставрополь, 4 июля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Вузы и ссузы Ставропольского края ввели дополнительную квоту на бесплатное обучение для детей участников СВО. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор региона Владимир Владимиров.

«Победа 26» Дети участников СВО смогут поступить в вузы Ставрополья по квоте

Всего в Ставропольском крае на следующий учебный год выделено 6,6 тыс. бюджетных мест в вузах и 10,2 тыс. мест в ссузах. Дети участников СВО смогут поступать по дополнительной квоте, поэтому для остальных абитуриентов бюджетных мест меньше не станет. Также детям погибших в ходе спецоперации бойцов, которые учатся на коммерческих отделениях, компенсируют 200 тыс. рублей в год на обучение в любых вузах РФ, поясняет издание «Победа 26».

Ставропольский край также нуждается в учителях и медиках. По целевому направлению в крае планируют набрать порядка 900 будущих медработников и 600 педагогов, которым потом предстоит работать в городах и сёлах региона.

Губернатор Владимир Владимиров уделяет особое внимание сфере образования. К началу учебного года по его поручению должен завершиться ремонт в школах края.