Барнаул, 4 июля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Женщину, которая убила своего малолетнего ребёнка в Алтайском крае на глазах своего сына, суд отправил на принудительное лечение. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

В суде было установлено, что семья женщины с 2018 года состояла на профилактическом учёте как находящаяся в социально–опасном положении, в январе 2023 года мать ограничили в родительских правах в отношении трёх её малолетних детей.

В материалах дела указано, что 40-летняя жительница села Урожайное Советского района, которая находилась в состоянии невменяемости, решила совершить убийство своей малолетней дочери.

Отмечается, что она на глазах своего восьмилетнего сына совершила действия, которые привели к гибели полуторагодовалого ребёнка, после чего фигурантка скрылась с места происшествия.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в силу хронического психического заболевания женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Собранные следствием доказательства были признаны достаточными для вынесения судом постановления в отношении женщины, совершившей убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью.

Ранее по поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе уточнили, что суд постановил применить к женщине меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

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