Нью-Йорк, США, 4 июля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Российская армия благодаря системам радиоэлектронной борьбы эффективно глушит западные «умные» авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами Украины (ВСУ), пишет 4 июля издание Business Insider.

Донат Сорокин/ТАСС Система радиоэлектронной борьбы

«Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские», — заявил эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон, слова которого приводит издание.

По его словам, российская армия способна заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников таких авиабомб, как JDAM. По его мнению, ВСУ не могут больше рассчитывать на то, что какое-либо «умное» оружие будет достигать своих целей.

В материале также отмечается, что усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS и авиабомб JDAM.

22 июня Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки перехватили пять ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда HIMARS. Также были уничтожены 15 украинских беспилотников. В тот же день было уничтожено два склада боеприпасов ВСУ на территории ДНР.