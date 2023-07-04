Москва, 4 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Остров Итуруп принадлежит России, японским властям это пора выучить, написала 4 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Сергей Пономарёв ИА Регнум Остров Итуруп

Ранее японское правительство направило РФ протест в связи с визитом вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на Итуруп.

«Остров наш. Пора выучить», — написала Захарова.

Напомним, Япония не признаёт российской принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В апреле власти Японии опубликовали свою «Синюю книгу по дипломатии» за 2023 год, в которой вернулись к формулировке «незаконная оккупация» в отношении российских Южных Курил. При этом в документе указывается, что в Токио намерены в дальнейшем придерживаться курса на «заключение мирного договора с Россией после разрешения территориальной проблемы».