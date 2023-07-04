Москва, 4 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Непрерывное образование и участие в конкурсе «Лидеры России» помогает управленцам развивать свои города и регионы, а значит, делать сильнее всю страну. Об этом победители конкурса рассказали 4 июля на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле, сообщила пресс-служба конкурса.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов рассказал, что после победы в конкурсе его пригласил к себе в команду оренбургский губернатор Денис Паслер — выпускник третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС.

«Вместе мы занимаемся любимым делом: работаем над развитием региональной экономики, привлекаем инвестиции, помогаем нашим предприятиям становиться сильнее и мощнее», — сказал Петухов.

Он добавил, что обучение в «Школе губернаторов» и работа с Минпромторгом помогли руководителям Оренбургской области провести полный аудит мер поддержки, запустить региональный Фонд развития промышленности и довести индекс промышленного производства по итогам мая до хорошего показателя — 108,1%. Кроме того, область вошла в число пилотных проектов по созданию координационного центра, позволяющего в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели в экономике и оперативно принимать решения.

«Я уверен, что чем сильнее будут наши регионы, тем сильнее станет страна. Спасибо, что собрали единомышленников — людей, которые хотят делать Россию лучше», — заявил Петухов, обращаясь к Путину.

Говоря о причинах роста промышленного производства в регионе, Петухов напомнил о создании в 2021 году в Оренбуржье особой экономической зоны. В ней есть восемь резидентов, в перспективе — тысячи рабочих мест. Строится ряд производств, в том числе молочный комбинат и завод по производству СПГ. В инвестиционном портфеле региона около 70 проектов на сумму 425 млрд рублей, уточнил вице-губернатор.

Глава города Якутска Евгений Григорьев рассказал, что ранее был назначен заместителем мэра после победы в конкурсе «Лидеры России». Участие в конкурсе сформировало у него привычки, навыки и образ жизни лидера. Программу подготовки управленческого резерва он назвал уникальной.

«Мы получили мышление государственника и точно осознаём роль нашего государства в истории и свою роль в государстве», — подчеркнул Григорьев.

Мэр Якутска рассказал о планах по развитию города, расположенного в условиях вечной мерзлоты, и мониторингу климата.

И. о. ректора Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что программа развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС и конкурс «Лидеры России» уже изменили систему работы с человеческим капиталом, сделали карьерные механизмы прозрачными и открытыми.

Как сообщало ИА Регнум, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению главы государства. За это время организаторы конкурса получили более 1 млн заявок из 150 стран. Более 430 конкурсантов были назначены на высокие должности. Как заявил Владимир Путин, 50 человек после «Школы губернаторов» стали руководителями регионов, пятеро — федеральными министрами, более 20 — заместителями министров, в том числе семеро — первыми заместителями. Выпускники работают в обеих палатах парламента, в президентской администрации, аппарате правительства. В их числе есть главы крупных городов и работники госкорпораций.