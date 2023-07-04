Москва, 4 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал третье видео с тренировками после протезирования, он заявил, что спорт отвлекает его от происходящего.

Кадр из видео
Фигурист Роман Костомаров

На видеозаписи 46-летний спортсмен поднимает веса, занимается на беговой дорожке, выполняет другие упражнения.

«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал он на своей странице в социальной сети.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает проходить процесс реабилитации. То, как проходит этот процесс, он показал в очередном видео. На кадрах видно, как фигурист сначала разминается с надетыми на ноги протезами, затем делает махи. Вся тренировка проходит под присмотром медиков.

Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своими тренировками

26 июня фигурист опубликовал первое видео тренировки из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре. Видно, что ниже колен у него — протезы.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.