Москва, 4 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал третье видео с тренировками после протезирования, он заявил, что спорт отвлекает его от происходящего.

Кадр из видео Фигурист Роман Костомаров

На видеозаписи 46-летний спортсмен поднимает веса, занимается на беговой дорожке, выполняет другие упражнения.

«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал он на своей странице в социальной сети.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает проходить процесс реабилитации. То, как проходит этот процесс, он показал в очередном видео. На кадрах видно, как фигурист сначала разминается с надетыми на ноги протезами, затем делает махи. Вся тренировка проходит под присмотром медиков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817493" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своими тренировками

26 июня фигурист опубликовал первое видео тренировки из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре. Видно, что ниже колен у него — протезы.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.