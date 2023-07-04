Фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своими тренировками
Москва, 4 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал третье видео с тренировками после протезирования, он заявил, что спорт отвлекает его от происходящего.
На видеозаписи 46-летний спортсмен поднимает веса, занимается на беговой дорожке, выполняет другие упражнения.
«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал он на своей странице в социальной сети.
Как передавало ИА Регнум, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает проходить процесс реабилитации. То, как проходит этот процесс, он показал в очередном видео. На кадрах видно, как фигурист сначала разминается с надетыми на ноги протезами, затем делает махи. Вся тренировка проходит под присмотром медиков.
26 июня фигурист опубликовал первое видео тренировки из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре. Видно, что ниже колен у него — протезы.
Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.