Москва, 4 июля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за пять минут выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевки, сообщило 4 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём Telegram-канале.

Telegram-канал «Типичный Донецк»

Обстрелы зафиксированы в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадал один мирный житель. По официальным данным, мужчина 1985 года рождения был ранен в микрорайоне Зорька. Также в результате обстрелов ВСУ зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817492" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 23 натовских снаряда

Как передавало ИА Регнум, в течение 2 июля украинские боевики 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 328 единиц различных боеприпасов. Под огнём украинской артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Озеряновка, Макеевка и Еленовка. В результате обстрелов ранения получили два человека, повреждены четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.