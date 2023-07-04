Берлин, 4 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Надежды на успешное и быстрое контрнаступление ВСУ оказались тщетными. Об этом заявил порталу T-Online немецкий политолог Херфрид Мюнклер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он обратил внимание на то, что контрнаступление украинской армии идёт в лучшем случае вяло, при этом поставленная Киеву западная техника не смогла добиться достаточной эффективности.

По его словам, когнитивное искажение в Германии началось с поставки Киеву пяти тысяч немецких касок.

«Это создало ошибочное представление о том, что гораздо более эффективное в военном отношении снабжение основными боевыми танками почти автоматически приведёт к краху русского фронта. Эта идея была и остается абсурдной», — отметил политолог, уточнив, что в Германии надеялись на гораздо более удачное и быстрое для Украины развитие событий, схожее с наступлением гитлеровских войск в самом начале Великой Отечественной войны.

Он добавил, что расчёт на то, что ВСУ своим наступлением смогут быстро прорваться к Азовскому морю, тем самым расколоть русский фронт, был и остается утопичным.

«Такие надежды напоминают начальный этап немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 году с большими боями на окружение. На самом деле в нынешней ситуации гораздо уместнее сравнение с Первой мировой войной», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, повторяя путь Гитлера. По его словам, коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР.

Ранее американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен высказал мнение о том, что ВСУ могут оказаться на запорожском направлении в ситуации, схожей с положением фашистско-немецких захватчиков под Курском. Он обратил внимание на то, масштаб Курской битвы значительно превосходит нынешние боевые действия на запорожском направлении, при этом во многом ситуации 2023-го и 1943 годов схожи. Эксперт отметил такие сходства, как широкое использование мин и бронетехники, а также улучшение тактических качеств Вооружённых сил России. Но главным сходством Брайен считает последствия сражений. По его мнению, любое решительное поражение на Украине, скорее всего, остановит стремление НАТО к расширению.