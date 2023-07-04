Москва, 4 июля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря. Об этом 4 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Отмечается, что продолжительность полёта составила более 13 часов. Сопровождение обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С.

В ходе выполнения задания экипажи самолётов Ту-95мс отработали дозаправку топливом в воздухе.

В Минобороны подчеркнули, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Все мероприятия выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, в июне два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Экипажи самолётов МиГ-31 обеспечивали истребительное сопровождение.