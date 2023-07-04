Киев, 4 июля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Алексей Данилов

Он отметил, что на данном этапе наступления продвижение вперёд не является основной задачей ВСУ. По его словам, основной задачей сейчас является максимальное уничтожение живой силы, техники.

«Сейчас война на уничтожение равна войне за километры», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил о том, что Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзников Украины при затягивании конфликта. Отмечается, что союзники Киева понимают, что без их помощи Украина не сможет одолеть Россию. При этом более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления означает, что их поддержка может стать все более неустойчивой, если конфликт затянется, сообщили журналисты.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями. Минобороны России сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ.