Троицк, Москва, 4 июля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В Новой Москве местный житель обнаружил висящий на дереве мумифицированный труп. Об этом 4 июля сообщил источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Тело было найдено в лесополосе в Щаповском поселении Троицкого административного округа около посёлка Спортбазы. Труп висел на дереве на высоте 5–10 метров.

Эксперты определили, что, судя по верхней одежде, тело принадлежит мужчине. На нём были серые джинсы, чёрные кроссовки, серая куртка. Его рост составлял примерно 180 см.

Отмечается, что смерть наступила примерно около двух-трёх лет назад. Причины смерти установит экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, на дне Беловежского пруда на западе Москвы обнаружены тела двух человек. Их увидел дайвер, который и сообщил о находке в экстренные службы.

В марте в Москве два мумифицированных женских трупа нашли при демонтаже жилого дома. Выяснилось, что умершие — 86-летняя пенсионерка и её 59-летняя дочь. Мёртвыми в квартире они пролежали по меньшей мере полгода. На теле дочери обнаружили признаки насильственной смерти — её руки были связаны за спиной. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.